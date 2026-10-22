28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tam gün tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl perşembe gününe denk gelmesi, tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. Özellikle 30 Ekim Cuma gününün tatil olup olmayacağı konuşulurken 28 Ekim'de okulların ve iş yerlerinin çalışma saatleri de merak edilen konular arasında.
Cumhuriyet Bayramı öncesindeki son iş günü olan 28 Ekim'de okullar, bankalar ve kamu kurumları sabah saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Ancak öğleden sonra bayram tatili başlıyor ve çalışma düzeni değişecek.
28 Ekim Çarşamba günü yarım gün resmi tatil olacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince Cumhuriyet Bayramı tatili saat 13.00'te başlayacak.
Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü, bu yıl 29 Ekim Perşembe günü kutlanacak. Türkiye'nin dört bir yanında törenler, yürüyüşler ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak bayram, aynı zamanda yılın son resmi tatil günlerinden biri olacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tam gün resmi tatil olarak uygulanacak. Bir önceki gün öğleden sonra başlayan tatil, perşembe gününün tamamını içeriyor. Böylece 2026 yılında Cumhuriyet Bayramı nedeniyle toplam 1,5 günlük resmi tatil yapılacak.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 28 Ekim Çarşamba günü dersler sabah saatlerinde devam edecek. Öğleden sonra ise Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle eğitim yapılmayacak.
28 Ekim'de okullar yarım gün açık olacak, 29 Ekim Perşembe günü ise tamamen tatil edilecek.
Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesi, cuma gününün de tatil olup olmayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Özellikle öğrenciler ve hafta sonuyla birlikte daha uzun bir ara vermek isteyen çalışanlar, 30 Ekim'in resmi tatil kapsamına alınıp alınmadığını öğrenmek istiyor.
30 Ekim Cuma günü resmi tatil değil. Mevcut takvime göre okullarda eğitim devam edecek, kamu kurumları da normal mesai düzenine dönecek. Bu nedenle Cumhuriyet Bayramı tatili kendiliğinden dört güne uzamıyor. Cuma günü için ayrıca idari izin veya farklı bir karar açıklanmadığı sürece eğitim ve çalışma düzeninde değişiklik olmayacak.