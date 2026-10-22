28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tam gün tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi!

30 EKİM CUMA GÜNÜ TATİL Mİ, OKULLAR AÇIK OLACAK MI?

Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesi, cuma gününün de tatil olup olmayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Özellikle öğrenciler ve hafta sonuyla birlikte daha uzun bir ara vermek isteyen çalışanlar, 30 Ekim'in resmi tatil kapsamına alınıp alınmadığını öğrenmek istiyor.

30 Ekim Cuma günü resmi tatil değil. Mevcut takvime göre okullarda eğitim devam edecek, kamu kurumları da normal mesai düzenine dönecek. Bu nedenle Cumhuriyet Bayramı tatili kendiliğinden dört güne uzamıyor. Cuma günü için ayrıca idari izin veya farklı bir karar açıklanmadığı sürece eğitim ve çalışma düzeninde değişiklik olmayacak.