Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2026-2027 ara tatil takvimi!

Eylül ayında ders başı yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için sınav temposundan sonra kısa bir ara verilecek. Birinci yazılı sınavlarının ardından başlayacak kasım tatilinin kaç gün süreceği veliler ve öğrenciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.
Eylül ayında açılan okullarda birinci dönemin ilk sınavları tamamlanırken öğrencileri kısa bir dinlenme dönemi bekliyor. Yoğun ders programına ve yazılı sınavlara ara verilecek kasım tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
MEB tarafından belirlenen beş günlük ara tatilin öncesindeki ve sonrasındaki cumartesi-pazar günleriyle birlikte okullarda derslere toplam dokuz gün ara verilecek.
14 Kasım Cumartesi günü başlayacak tatil dönemi, 22 Kasım Pazar akşamına kadar sürecek.
Kasım ayında verilecek tatilin ardından öğrencilerin bir sonraki uzun tatili sömestir döneminde olacak. Birinci dönemin son haftalarında karneler alındıktan sonra 22 Ocak 2027 Cuma günü okullar tatil yapacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak.
2027 yılının ikinci ara tatili 8-12 Mart tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler yine dokuz gün boyunca okullarından uzak kalacak ve 15 Mart Pazartesi günü derslerine dönecek.
MEB'in açıkladığı çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler, ikinci dönemin kalan ders ve sınavlarını tamamladıktan sonra yaz tatiline başlayacak.