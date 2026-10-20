Haberler Yaşam Haberleri Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2026-2027 ara tatil takvimi!
Giriş Tarihi: 20.10.2026 14:38

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2026-2027 ara tatil takvimi!

Okullarda birinci dönem devam ederken öğrencilerin derslere kısa bir mola vereceği kasım ara tatili için takvim belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli, hafta sonlarının da eklenmesiyle tatilin kaç güne ulaşacağına ve derslerin hangi tarihte yeniden başlayacağına odaklandı. İşte, MEB 2026-2027 ara tatil takvimi...

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Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2026-2027 ara tatil takvimi!
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Eylül ayında ders başı yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için sınav temposundan sonra kısa bir ara verilecek. Birinci yazılı sınavlarının ardından başlayacak kasım tatilinin kaç gün süreceği veliler ve öğrenciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eylül ayında açılan okullarda birinci dönemin ilk sınavları tamamlanırken öğrencileri kısa bir dinlenme dönemi bekliyor. Yoğun ders programına ve yazılı sınavlara ara verilecek kasım tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, 9 GÜN MÜ OLACAK?

MEB tarafından belirlenen beş günlük ara tatilin öncesindeki ve sonrasındaki cumartesi-pazar günleriyle birlikte okullarda derslere toplam dokuz gün ara verilecek.

14 Kasım Cumartesi günü başlayacak tatil dönemi, 22 Kasım Pazar akşamına kadar sürecek.

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2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kasım ayında verilecek tatilin ardından öğrencilerin bir sonraki uzun tatili sömestir döneminde olacak. Birinci dönemin son haftalarında karneler alındıktan sonra 22 Ocak 2027 Cuma günü okullar tatil yapacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

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İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? MEB 2026-2027 TATİL TAKVİMİ

2027 yılının ikinci ara tatili 8-12 Mart tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler yine dokuz gün boyunca okullarından uzak kalacak ve 15 Mart Pazartesi günü derslerine dönecek.

MEB'in açıkladığı çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler, ikinci dönemin kalan ders ve sınavlarını tamamladıktan sonra yaz tatiline başlayacak.

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