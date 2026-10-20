Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2026-2027 ara tatil takvimi!

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? MEB 2026-2027 TATİL TAKVİMİ

2027 yılının ikinci ara tatili 8-12 Mart tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler yine dokuz gün boyunca okullarından uzak kalacak ve 15 Mart Pazartesi günü derslerine dönecek.

MEB'in açıkladığı çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler, ikinci dönemin kalan ders ve sınavlarını tamamladıktan sonra yaz tatiline başlayacak.

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