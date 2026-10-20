28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi!

30 EKİM CUMA GÜNÜ TATİL Mİ, OKULLAR AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe günü kutlanacak olması, hemen ardından gelen cuma gününün de tatil edilip edilmeyeceği sorusunu beraberinde getirdi. Özellikle tatili hafta sonuyla birleştirmek isteyen aileler ve çalışanlar için 30 Ekim'in tatil olup olmadığı arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

30 Ekim Cuma günü için henüz tatil duyurusu yapılmadı. Bu nedenle yeni bir idari izin veya tatil kararı alınmadığı sürece okullarda dersler, kamu kurumlarında ise mesai normal düzeninde devam edecek.