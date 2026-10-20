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Giriş Tarihi: 20.10.2026 14:13 Son Güncelleme: 20.10.2026 14:14

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi!

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken okullarda derslerin ve kamu kurumlarında mesainin hangi saatten itibaren sona ereceği yeniden gündeme geldi. Öğrenciler, veliler ve çalışanlar, 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi sorusuna yanıt ararken 30 Ekim Cuma gününün de tatil kapsamına alınıp alınmayacağını öğrenmek istiyor.

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28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi!
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Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları yaklaşırken bayramın hafta içine denk gelmesi, okullardaki ders programlarını ve kamu kurumlarının çalışma düzenini de etkiliyor. Özellikle 30 Ekim Cuma günü için ek tatil kararı alınıp alınmadığı, bayram sonrasındaki eğitim ve mesai saatlerinin nasıl şekilleneceği vatandaşların gündeminde.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü öncesinde okul ve iş yerlerinde uygulanacak tatil saatleri belli oldu. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başlayacak. Böylece sabah saatlerinde eğitim ve mesai devam ederken öğleden sonra tatil başlangıcı olacak.

Bayramın arife günü olan 28 Ekim'de yarım günlük tatil uygulanacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Cumhuriyet Bayramı, bu yıl hafta içine denk geliyor. 29 Ekim Perşembe günü tüm Türkiye'de tam gün resmi tatil uygulanıyor. Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla ülke genelinde kutlama programları, törenler ve çeşitli etkinlikler şimdiden yayımlanmaya başladı.

Okullarda normal ders saatlerine ara verilirken kamu kurumları ve birçok iş yeri de tatil düzenine geçiyor.

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30 EKİM CUMA GÜNÜ TATİL Mİ, OKULLAR AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe günü kutlanacak olması, hemen ardından gelen cuma gününün de tatil edilip edilmeyeceği sorusunu beraberinde getirdi. Özellikle tatili hafta sonuyla birleştirmek isteyen aileler ve çalışanlar için 30 Ekim'in tatil olup olmadığı arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

30 Ekim Cuma günü için henüz tatil duyurusu yapılmadı. Bu nedenle yeni bir idari izin veya tatil kararı alınmadığı sürece okullarda dersler, kamu kurumlarında ise mesai normal düzeninde devam edecek.

29 EKİM'DE OKULLAR, BANKALAR VE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla eğitim kurumlarından bankalara kadar birçok kuruluşun çalışma programında değişiklik yaşanacak. 28 Ekim'de öğle saatlerine kadar normal düzen sürerken saat 13.00 itibarıyla resmi tatil uygulaması başlayacak.

29 Ekim Perşembe günü ise okullarda normal eğitim yapılmayacak, kamu kurumları ve banka şubeleri resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek.

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28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi!
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