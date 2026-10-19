AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? MEB 2026-2027 sınav takvimi!

Açık lisede ders seçimlerini tamamlayan öğrenciler için şimdi sınav hazırlığı dönemi başladı. Bu dönemde e-Sınav ve yazılı sınavlara katılacak öğrenciler için farklı bir takvim uygulanıyor. MEB'in yayımladığı programda sınavların yapılacağı günlerin yanı sıra giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihlere de yer verildi.
Açık lisede yeni dönemin sınav programı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) açıkladığı takvime göre 2026-2027 AÖL 1. dönem yazılı sınavları, 20 Aralık 2026 Pazar günü yapılacak.
Bilgisayar üzerinden sınava girecek öğrenciler için ise farklı bir tarih aralığı belirlendi. AÖL e-Sınavları, 28 Kasım ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında MEB'in belirlediği merkezlerde yapılacak.
Aralık ayında yapılacak yazılı sınavlara hazırlanan öğrenciler için giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih de duyuruldu. MEB'in açıklamasına göre AÖL yazılı sınav giriş belgeleri 15 Aralık Salı günü yayımlanacak.
e-Sınav randevusu alan öğrenciler ise 25 Kasım Çarşamba gününden itibaren fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek. Erişime açıldığında öğrenciler belgenin çıktısını alabilecek.
Sınav yerini öğrenmek isteyen açık lise öğrencileri, MEB'in Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi'ni kullanacak. aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine öğrenci veya T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılabilecek.
Yazılı sınavlara katılacak öğrenciler, aralık ayında aynı gün iki farklı oturumda ter dökecek. Bakanlığın belirlediği programa göre oturum saatleri şöyle:
Sınavlar, MEB tarafından belirlenen okullarda basılı soru kitapçıklarıyla gerçekleştirilecek.
e-Sınav uygulamasında ise bütün öğrenciler için belli bir saat aralığı verilmedi. Bu öğrencilerin sınav günü ve saati, aldıkları randevuya göre farklılık gösterecek.
Eğitimine farklı bir şehirde devam eden veya adresi değişen öğrenciler, sınav merkezi bilgilerini Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden güncelleyebiliyor. Ancak bu işlem için belirlenen kayıt döneminin dikkate alınması gerekiyor. Bakanlığın açıklamasına göre sınav merkezi belirleme ve değiştirme işlemleri kayıt tarihleri içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.