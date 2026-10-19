AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? MEB 2026-2027 sınav takvimi!

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yazılı sınavlara katılacak öğrenciler, aralık ayında aynı gün iki farklı oturumda ter dökecek. Bakanlığın belirlediği programa göre oturum saatleri şöyle:

1. oturum: 20 Aralık 2026 Pazar, saat 10.00

2. oturum: 20 Aralık 2026 Pazar, saat 14.00

Sınavlar, MEB tarafından belirlenen okullarda basılı soru kitapçıklarıyla gerçekleştirilecek.

e-Sınav uygulamasında ise bütün öğrenciler için belli bir saat aralığı verilmedi. Bu öğrencilerin sınav günü ve saati, aldıkları randevuya göre farklılık gösterecek.