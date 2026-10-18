29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? Cumhuriyet Bayramı tatili için takvim belli oldu!

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü, 29 Ekim Perşembe günü tüm yurtta kutlanacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle kamu kurumları, bankalar ve okullarda normal çalışma düzenine ara verilecek. Kamu kuruluşlarında ve bankalarda işi olan vatandaşların çalışma saatlerini takip etmesi gerekiyor.