29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? Cumhuriyet Bayramı tatili için takvim belli oldu!

Cumhuriyet Bayramı öncesinde kamu kurumlarında işi olanlar, işlemlerini tatilden önce tamamlamayı planlıyor. Hafta ortasına denk gelen bayramla birlikte vatandaşlar, resmi dairelerin çalışma saatlerine ve izin günlerine gözlerini çevirdi. 29 Ekim öncesinde hangi kurumların açık olacağı ve tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu.
Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü, 29 Ekim Perşembe günü tüm yurtta kutlanacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil olarak kabul ediliyor.
Bu nedenle kamu kurumları, bankalar ve okullarda normal çalışma düzenine ara verilecek. Kamu kuruluşlarında ve bankalarda işi olan vatandaşların çalışma saatlerini takip etmesi gerekiyor.
Cumhuriyet Bayramı öncesinde işlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, 28 Ekim Çarşamba gününün çalışma saatlerine gözlerini çevirdi. Resmi takvime göre 28 Ekim 2026 tarihinde saat 13.00'e kadar mesai yapılacak.
Cumhuriyet Bayramı tatili öğleden sonra başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek. Böylece çalışanlar ve öğrenciler için toplam 1,5 günlük resmi tatil uygulanacak.
Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre 28 Ekim Çarşamba günü okullarda yarım gün tatil uygulanıyor. Sabah saatlerinde eğitim öğretim devam ederken öğleden sonra ders yapılmayacak.
29 Ekim'in perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte hafta sonuyla birleşen uzun bir tatil ihtimali de gündeme geldi. Ancak 30 Ekim 2026 Cuma günü, resmi tatil takviminde yer almıyor. Bu nedenle cuma günü okullarda dersler devam edecek, kamu kurumlarında normal mesai uygulanacak.
Bayram öncesinde banka işlemlerini, resmi başvurularını veya evrak işlerini tamamlamak isteyenler için 28 Ekim çarşamba günü öğleden sonra resmi tatil uygulanacak. 29 Ekim Perşembe günü ise tüm gün tatil olacak. Acil ve kesintisiz yürütülmesi gereken hizmetlerde ilgili kurumların çalışma düzeni geçerli olacak.