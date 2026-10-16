Haberler Yaşam Haberleri Ara tatil başlıyor! 2026-2027 MEB takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve bitecek?
Giriş Tarihi: 16.10.2026 22:55

Ara tatil başlıyor! 2026-2027 MEB takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve bitecek?

Okullarda yoğun ders temposuna kısa bir mola verecek olan kasım ara tatili için geri sayım sürüyor. İlk ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihinin yanı sıra öğrencilerin yeniden ders başı yapacağı gün de gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2026-2027 MEB takvimine göre kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

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Ara tatil başlıyor! 2026-2027 MEB takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve bitecek?
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Kasım ayına yaklaşılırken okullarda ilk ara tatilin hangi tarihte başlayacağı ve hafta sonlarıyla birlikte kaç gün süreceği merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim takvimi doğrultusunda öğrenciler, derslere verilecek aranın tarihlerini araştırıyor.

2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

İLK ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kasım ara tatili, hafta içindeki 5 günlük tatil süresine önceki ve sonraki hafta sonlarının eklenmesiyle toplam 9 güne ulaşacak.

Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerini tamamladıktan sonra hafta sonuyla birlikte tatile çıkacak. Ara tatilin sona ermesinin ardından 21-22 Kasım hafta sonu yaşanacak ve öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in çalışma takvimine göre birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

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İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili de takvimde yerini aldı. Buna göre öğrenciler, 8 Mart 2027 Pazartesi ile 12 Mart 2027 Cuma tarihleri arasında ara tatil yapacak. Hafta sonlarıyla birlikte ikinci ara tatil de toplam 9 gün sürecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihten itibaren yaz tatiline başlayacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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