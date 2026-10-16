Ara tatil başlıyor! 2026-2027 MEB takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve bitecek?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili de takvimde yerini aldı. Buna göre öğrenciler, 8 Mart 2027 Pazartesi ile 12 Mart 2027 Cuma tarihleri arasında ara tatil yapacak. Hafta sonlarıyla birlikte ikinci ara tatil de toplam 9 gün sürecek.