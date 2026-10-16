Ara tatil başlıyor! 2026-2027 MEB takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve bitecek?

Kasım ayına yaklaşılırken okullarda ilk ara tatilin hangi tarihte başlayacağı ve hafta sonlarıyla birlikte kaç gün süreceği merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim takvimi doğrultusunda öğrenciler, derslere verilecek aranın tarihlerini araştırıyor.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Kasım ara tatili, hafta içindeki 5 günlük tatil süresine önceki ve sonraki hafta sonlarının eklenmesiyle toplam 9 güne ulaşacak.
Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerini tamamladıktan sonra hafta sonuyla birlikte tatile çıkacak. Ara tatilin sona ermesinin ardından 21-22 Kasım hafta sonu yaşanacak ve öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili de takvimde yerini aldı. Buna göre öğrenciler, 8 Mart 2027 Pazartesi ile 12 Mart 2027 Cuma tarihleri arasında ara tatil yapacak. Hafta sonlarıyla birlikte ikinci ara tatil de toplam 9 gün sürecek.