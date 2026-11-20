Amasya, Ankara, Giresun, Erzincan, İstanbul, İzmir, Kayseri, Sivas ve Yalova merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Manisa, Nevşehir, Rize, Samsun ve Şanlıurfa'da FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanların da yer aldığı 83 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 47'si tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

MAHREM YAPILANMA İÇERİSİNDE FAALİYET GÖSTERDİKLERİ BELİRLENDİ

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin örgütün güncel, finans, eğitim, bilişim ve mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütsel evlilik kapsamında görüşmeler yaptıkları, sözde mağdur ailelere maddi destek sağladıkları ve örgüt içerisindeki sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edildi.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.