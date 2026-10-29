29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlamı ve önemi: Cumhuriyet Bayramı ne zaman ilan edildi, 29 Ekim’de neler yaşandı?

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyet, 103. yılında bağımsızlık ve milli egemenliğin simgesi olmaya devam ediyor. Bu anlamlı günün tarihini daha yakından öğrenmek isteyenler, 29 Ekim 1923'te neler yaşandığını ve Cumhuriyet Bayramı'nın ne zaman resmi bayram olarak kabul edildiğini öğrenmek istiyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ardından kendi geleceğini belirleme hakkını kazandığı tarihi günü simgeliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, egemenliğin millete ait olduğu yeni bir yönetim anlayışının temelini oluşturdu.
29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde alınan bu tarihi kararın ardından Cumhuriyet'in ilanı, 101 pare top atışıyla duyuruldu. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olan bu tarih, her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak büyük bir coşkuyla kutlanıyor.
Böylece Türk milleti, kendi geleceğinde söz sahibi olduğu yeni bir döneme adım attı. 29 Ekim, yalnızca Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü değil, aynı zamanda millî birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhunun yaşatıldığı en anlamlı bayramlardan biri oldu.
Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te kurulmasına rağmen bu tarihin resmi olarak milli bayram kabul edilmesi daha sonra gerçekleşti. Cumhuriyet'in ilk yıl dönümü olan 29 Ekim 1924'te devlet tarafından düzenlenen törenlerle kutlamalar yapıldı.
19 Nisan 1925 tarihinde TBMM'de kabul edilen 628 sayılı kanunla 29 Ekim, milli bayram ilan edildi. Böylece Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü, her yıl ülke genelinde resmi törenlerle kutlanan Cumhuriyet Bayramı olarak takvimdeki yerini aldı.
29 Ekim 1923'te ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti, 2026 yılında 103. yaşını kutluyor. Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yurdun dört bir yanında bayraklar, törenler ve çeşitli etkinliklerle bayram coşkusu yaşanıyor.
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki temsilciliklerde de kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları anılırken, Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan tarihi yolculuk da düzenlenen programlarla hatırlatılıyor.