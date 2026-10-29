29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlamı ve önemi: Cumhuriyet Bayramı ne zaman ilan edildi, 29 Ekim’de neler yaşandı?

29 EKİM 1923'TE NE OLDU, NELER YAŞANDI?

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde alınan bu tarihi kararın ardından Cumhuriyet'in ilanı, 101 pare top atışıyla duyuruldu. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olan bu tarih, her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Böylece Türk milleti, kendi geleceğinde söz sahibi olduğu yeni bir döneme adım attı. 29 Ekim, yalnızca Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü değil, aynı zamanda millî birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhunun yaşatıldığı en anlamlı bayramlardan biri oldu.