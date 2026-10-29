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Giriş Tarihi: 29.10.2026 10:23

29 Ekim Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri 2026: Dolmabahçe Sarayı bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor?

Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerine tanıklık eden Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyenler, bayram gününe özel ziyaret programını öğrenmek istiyor. Vatandaşlar, 29 Ekim'de kapıların ziyaretçilere açık olup olmadığını ve kapanış saatini kontrol ediyor. Peki, Dolmabahçe Sarayı bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor?

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29 Ekim Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri 2026: Dolmabahçe Sarayı bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, resmi tatil nedeniyle uygulanacak ziyaret saatlerini öğrenmek istiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının son dönemini geçirdiği saraya gitmeyi planlayanlar, kapıların hangi saatlerde açık olacağını ve bilet gişelerinin ne zaman kapanacağını araştırıyor.

DOLMABAHÇE SARAYI BUGÜN AÇIK MI, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Cumhuriyet Bayramı'nı İstanbul'un tarihi mekanlarını gezerek geçirmek isteyenler için Dolmabahçe Sarayı, 29 Ekim Perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açıyor. Resmi ziyaret takvimine göre saray saat 09.00 ile 17.30 arasında gezilebilecek.

29 EKİM'DE DOLMABAHÇE SARAYI'NA GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'na gitmek isteyen vatandaşlar için normal bilet tarifesi geçerli olacak. 29 Ekim'e özel olarak tüm ziyaretçilere ücretsiz giriş hakkına dair duyuru yapılmadı.

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2026 DOLMABAHÇE SARAYI GİRİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Millî Saraylar Başkanlığının güncel tarifesine göre Dolmabahçe Sarayı'nın Selamlık, Harem ve Resim Müzesi bölümlerini kapsayan bilet ücretleri şöyle:

  • Yerli ziyaretçi: 250 TL
  • Yabancı ziyaretçi: 2.000 TL
  • İndirimli bilet: 150 TL
  • Okul öğrenci grupları (Mavi Salon güzergâhı): 80 TL
  • 0-6 yaş arası çocuklar: Ücretsiz

Öğrenci kimliğini ibraz eden 7-25 yaş arasındaki ziyaretçiler indirimli bilet imkanından yararlanabiliyor. Dolmabahçe Sarayı'nın Selamlık bölümünde ise Müzekart geçerli değil.

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DOLMABAHÇE SARAYI'NIN CUMHURİYET TARİHİNDEKİ YERİ

Osmanlı Devleti'nin son dönemine tanıklık eden Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet'in ilanından sonra da Türk tarihinin önemli mekanlarından biri olmaya devam etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında belirli dönemlerde sarayda kaldı ve devlet çalışmalarını buradan yürüttü.

Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu oda da Dolmabahçe Sarayı'nda bulunuyor. Bu yönüyle saray, Cumhuriyet'in kurucusunun yaşamından izler taşıması bakımından da ziyaretçiler için ayrı bir anlam taşıyor.

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29 Ekim Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri 2026: Dolmabahçe Sarayı bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor?
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