29 Ekim Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri 2026: Dolmabahçe Sarayı bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor?

DOLMABAHÇE SARAYI'NIN CUMHURİYET TARİHİNDEKİ YERİ

Osmanlı Devleti'nin son dönemine tanıklık eden Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet'in ilanından sonra da Türk tarihinin önemli mekanlarından biri olmaya devam etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında belirli dönemlerde sarayda kaldı ve devlet çalışmalarını buradan yürüttü.

Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu oda da Dolmabahçe Sarayı'nda bulunuyor. Bu yönüyle saray, Cumhuriyet'in kurucusunun yaşamından izler taşıması bakımından da ziyaretçiler için ayrı bir anlam taşıyor.