29 Ekim Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri 2026: Dolmabahçe Sarayı bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, resmi tatil nedeniyle uygulanacak ziyaret saatlerini öğrenmek istiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının son dönemini geçirdiği saraya gitmeyi planlayanlar, kapıların hangi saatlerde açık olacağını ve bilet gişelerinin ne zaman kapanacağını araştırıyor.
Cumhuriyet Bayramı'nı İstanbul'un tarihi mekanlarını gezerek geçirmek isteyenler için Dolmabahçe Sarayı, 29 Ekim Perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açıyor. Resmi ziyaret takvimine göre saray saat 09.00 ile 17.30 arasında gezilebilecek.
Millî Saraylar Başkanlığının güncel tarifesine göre Dolmabahçe Sarayı'nın Selamlık, Harem ve Resim Müzesi bölümlerini kapsayan bilet ücretleri şöyle:
Öğrenci kimliğini ibraz eden 7-25 yaş arasındaki ziyaretçiler indirimli bilet imkanından yararlanabiliyor. Dolmabahçe Sarayı'nın Selamlık bölümünde ise Müzekart geçerli değil.
Osmanlı Devleti'nin son dönemine tanıklık eden Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet'in ilanından sonra da Türk tarihinin önemli mekanlarından biri olmaya devam etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında belirli dönemlerde sarayda kaldı ve devlet çalışmalarını buradan yürüttü.
Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu oda da Dolmabahçe Sarayı'nda bulunuyor. Bu yönüyle saray, Cumhuriyet'in kurucusunun yaşamından izler taşıması bakımından da ziyaretçiler için ayrı bir anlam taşıyor.