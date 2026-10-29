Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ziyaret saatleri!

Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Anıtkabir, bu yıl da binlerce vatandaşı ağırlıyor. 29 Ekim dolayısıyla düzenlenecek resmi törenin ardından Anıtkabir halkın ziyaretine açılacak. Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakmak ve Cumhuriyet'in 103. yılını Anıtkabir'de geçirmek isteyenler için ziyaret saatleri de özel olarak düzenlendi.
Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'in ziyaret saatlerinde özel düzenlemeye gidildi. Anıtkabir Komutanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre Anıtkabir, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'ye kadar halkın ziyaretine açık olacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki ilk program, devlet erkanının katılımıyla gerçekleştirilecek resmi tören olacak. Sabah saatlerinde yapılacak törenin tamamlanmasının ardından Anıtkabir'in kapıları vatandaşlara açılacak.
Halkın ziyaretlerinin resmi tören sonrasında başlayacağını bildirirken girişlerin yapılabileceği kesin saati duyurulmadı.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel hazırlanan uçuş programıyla Ankara semalarında olacak. Ankara Valiliğinin duyurduğu programa göre Türk Yıldızları, 17.30-17.45 arasında Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirecek.