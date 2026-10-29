Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ziyaret saatleri!

Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Anıtkabir, bu yıl da binlerce vatandaşı ağırlıyor. 29 Ekim dolayısıyla düzenlenecek resmi törenin ardından Anıtkabir halkın ziyaretine açılacak. Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakmak ve Cumhuriyet'in 103. yılını Anıtkabir'de geçirmek isteyenler için ziyaret saatleri de özel olarak düzenlendi.