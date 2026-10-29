Haberler Yaşam Haberleri Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ziyaret saatleri!
Giriş Tarihi: 29.10.2026 09:26

Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ziyaret saatleri!

Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret ederek anmak isteyen vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu Ankara'da yaşamaya hazırlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tören programına göre düzenlenen ziyaret saatleri duyuruldu. Peki, Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık, 29 Ekim'de kaçta kapanıyor?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ziyaret saatleri!
  • ABONE OL

Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Anıtkabir, bu yıl da binlerce vatandaşı ağırlıyor. 29 Ekim dolayısıyla düzenlenecek resmi törenin ardından Anıtkabir halkın ziyaretine açılacak. Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakmak ve Cumhuriyet'in 103. yılını Anıtkabir'de geçirmek isteyenler için ziyaret saatleri de özel olarak düzenlendi.

ANITKABİR BUGÜN SAAT KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'in ziyaret saatlerinde özel düzenlemeye gidildi. Anıtkabir Komutanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre Anıtkabir, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'ye kadar halkın ziyaretine açık olacak.

29 EKİM'DE ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki ilk program, devlet erkanının katılımıyla gerçekleştirilecek resmi tören olacak. Sabah saatlerinde yapılacak törenin tamamlanmasının ardından Anıtkabir'in kapıları vatandaşlara açılacak.

Halkın ziyaretlerinin resmi tören sonrasında başlayacağını bildirirken girişlerin yapılabileceği kesin saati duyurulmadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

29 EKİM'DE TÜRK YILDIZLARI ANITKABİR ÜZERİNDE SAAT KAÇTA UÇACAK?

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel hazırlanan uçuş programıyla Ankara semalarında olacak. Ankara Valiliğinin duyurduğu programa göre Türk Yıldızları, 17.30-17.45 arasında Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlamı ve önemi: Cumhuriyet Bayramı ne zaman ilan edildi, 29 Ekim'de neler yaşandı?

ANITKABİR'İN NORMAL ZİYARET SAATLERİ

Anıtkabir Komutanlığının belirlediği normal ziyaret saatleri şöyle:

1 Şubat - 14 Mayıs: 09.00 - 16.30

15 Mayıs - 31 Ekim: 09.00 - 17.00

1 Kasım - 31 Ocak: 09.00 - 16.00

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ziyaret saatleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA