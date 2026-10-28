29 Ekim İstanbul’da hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!

29 EKİM İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Valiliğinin açıkladığı programa göre Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), 29 Ekim Perşembe günü saat 05.45'ten itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak. Fatih ilçesindeki kutlamalar nedeniyle özellikle Vatan Caddesi, Aksaray ve Edirnekapı çevresinde trafik düzenlemesi uygulanacak. Kapatılan yolların yerine sürücüler için alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.