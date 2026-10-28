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Giriş Tarihi: 28.10.2026 16:57

29 Ekim İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı cadde ve bağlantı yollarında trafik düzenlemesi uygulanıyor. Bayram günü şehir içinde yolculuk yapacak sürücülerin, kapatılacak yolları ve kullanılabilecek alternatif güzergahları listesini kontrol etmesi gerekiyor. Peki, 29 Ekim İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?

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29 Ekim İstanbul’da hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!
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İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenlerinin düzenleneceği Vatan Caddesi çevresinde sabahın erken saatlerinden itibaren araç geçişleri kısıtlanıyor. Özellikle Fatih ve çevresinden geçmeyi planlayan sürücüler, bazı cadde ve bağlantı yollarının kapatılması nedeniyle farklı güzergahlara yönlendirilecek.

29 EKİM İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Valiliğinin açıkladığı programa göre Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), 29 Ekim Perşembe günü saat 05.45'ten itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak. Fatih ilçesindeki kutlamalar nedeniyle özellikle Vatan Caddesi, Aksaray ve Edirnekapı çevresinde trafik düzenlemesi uygulanacak. Kapatılan yolların yerine sürücüler için alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

29 EKİM İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında araç geçişinin durdurulacağı noktaları duyurdu.

29 Ekim'de trafiğe kapatılacak yollar ve bağlantılar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri

D-100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden Vatan Caddesi'ne girişler

Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler

Edirnekapı'dan Vatan Caddesi'ne girişler

Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler

Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler

Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler

Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler

Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler

Ordu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler

Atatürk Bulvarı üzerinden Aksaray'dan Vatan Caddesi'ne girişler

Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne girişler

Hal Yolu'nun güney yönünden Vatan Caddesi'ne girişler

Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne bağlantılar

Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne bağlantılar

Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi) Vatan Caddesi'ne bağlantılar

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29 EKİM İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

29 Ekim'de kullanılabilecek alternatif güzergahlar:

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

D-100 kara yolu

O-3 Hal Yolu

29 EKİM VATAN CADDESİ SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Vatan Caddesi Cumhuriyet Bayramı için yapılacak resmi geçit töreni dolayısıyla ulaşıma kapatılma kararı alındı. 29 Ekim saat 05.45'te araç trafiğine kapatılacak olan cadde, bulvarın her iki yönünü de kapsıyor.

Sürücülerin, Fatih ve Aksaray çevresinden geçecek alternatif yolları kullanması gerekiyor.

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29 Ekim İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!
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