29 Ekim İstanbul’da hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenlerinin düzenleneceği Vatan Caddesi çevresinde sabahın erken saatlerinden itibaren araç geçişleri kısıtlanıyor. Özellikle Fatih ve çevresinden geçmeyi planlayan sürücüler, bazı cadde ve bağlantı yollarının kapatılması nedeniyle farklı güzergahlara yönlendirilecek.
İstanbul Valiliğinin açıkladığı programa göre Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), 29 Ekim Perşembe günü saat 05.45'ten itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak. Fatih ilçesindeki kutlamalar nedeniyle özellikle Vatan Caddesi, Aksaray ve Edirnekapı çevresinde trafik düzenlemesi uygulanacak. Kapatılan yolların yerine sürücüler için alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında araç geçişinin durdurulacağı noktaları duyurdu.
29 Ekim'de trafiğe kapatılacak yollar ve bağlantılar şöyle:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri
D-100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden Vatan Caddesi'ne girişler
Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
Edirnekapı'dan Vatan Caddesi'ne girişler
Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
Ordu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
Atatürk Bulvarı üzerinden Aksaray'dan Vatan Caddesi'ne girişler
Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne girişler
Hal Yolu'nun güney yönünden Vatan Caddesi'ne girişler
Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne bağlantılar
Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne bağlantılar
Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi) Vatan Caddesi'ne bağlantılar
29 Ekim'de kullanılabilecek alternatif güzergahlar:
Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
D-100 kara yolu
O-3 Hal Yolu
Vatan Caddesi Cumhuriyet Bayramı için yapılacak resmi geçit töreni dolayısıyla ulaşıma kapatılma kararı alındı. 29 Ekim saat 05.45'te araç trafiğine kapatılacak olan cadde, bulvarın her iki yönünü de kapsıyor.
Sürücülerin, Fatih ve Aksaray çevresinden geçecek alternatif yolları kullanması gerekiyor.
Cumhuriyet Bayramı'mızın 103. yıl dönümü kutlamaları öncesinde genel prova, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Vatan Caddesi'nde yapılacaktır. 24 Ekim 2026 Cumartesi prova günü ve 29 Ekim 2026 Perşembe tören günü saat 05:45'ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlara ilişkin basın açıklamamız…— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 23, 2026