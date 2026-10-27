29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi illerde geçerli? Cumhuriyet Bayramı ulaşım tarifesi belli oldu!

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA MARMARAY, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için yola çıkacak vatandaşlar, Marmaray'ın yanı sıra Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlanabilecek. Özellikle Avrupa ve Anadolu yakaları arasında ulaşım sağlayan Marmaray'da bayram günü yolculardan ücret alınmayacak.

İETT otobüsleri, metrobüs, belediyeye bağlı diğer metro ve tramvay hatları tarifeleri ise duyuru sonrası ücretsiz olup olmayacağı belli olması bekleniyor.