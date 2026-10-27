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Giriş Tarihi: 27.10.2026 11:25

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi illerde geçerli? Cumhuriyet Bayramı ulaşım tarifesi belli oldu!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek tören ve kutlamalara katılmak isteyen vatandaşlar için toplu taşımada uygulanacak tarifeler belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından şehir içi ulaşım hatlarında geçerli olacak düzenlemelerin ayrıntıları duyuruldu. Peki, 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi illerde geçerli?

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29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi illerde geçerli? Cumhuriyet Bayramı ulaşım tarifesi belli oldu!
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29 Ekim'de şehir içi ulaşımı kullanacak vatandaşlar için bayram gününe özel düzenlemeler duyurulmaya başladı. Cumhurbaşkanı kararıyla bazı raylı sistemlerde ücretsiz yolculuk imkanı sağlanırken büyükşehir belediyeleri de kendi ulaşım ağlarında geçerli olacak tarifeleri paylaşıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanacak farklı düzenlemeler de belli oldu.

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları için ulaşımda bayram tarifesi uygulanacak. 23 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 29 Ekim Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'deki belirli raylı sistem hatlarında yolculuklar ücretsiz olacak.

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29 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA HATLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üç büyükşehirde toplam beş raylı sistem hattı ücretsiz hizmet verecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre vatandaşların ücret ödemeden kullanabileceği güzergahlar şöyle:

İstanbul: Marmaray

İstanbul: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

İstanbul: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı

Ankara: Başkentray

İzmir: İZBAN

Ücretsiz yolculuk uygulaması 29 Ekim Perşembe günü geçerli olacak.

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29 EKİM'DE İSTANBUL'DA MARMARAY, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için yola çıkacak vatandaşlar, Marmaray'ın yanı sıra Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlanabilecek. Özellikle Avrupa ve Anadolu yakaları arasında ulaşım sağlayan Marmaray'da bayram günü yolculardan ücret alınmayacak.

İETT otobüsleri, metrobüs, belediyeye bağlı diğer metro ve tramvay hatları tarifeleri ise duyuru sonrası ücretsiz olup olmayacağı belli olması bekleniyor.

28 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlıyor. Ancak ücretsiz ulaşım kararı yalnızca 29 Ekim Perşembe gününü kapsıyor.

Bu nedenle Marmaray, Başkentray, İZBAN ve kararda adı geçen diğer hatlar için 28 Ekim'de aynı ücretsiz ulaşım uygulaması geçerli olmayacak.

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29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi illerde geçerli? Cumhuriyet Bayramı ulaşım tarifesi belli oldu!
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