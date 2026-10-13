29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi belli oldu!

30 EKİM CUMA TATİL Mİ, CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ 4 GÜN OLACAK MI?

Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl perşembe gününe denk gelmesi, dört günlük tatil ihtimalini de gündeme getirdi. Ancak 30 Ekim 2026 Cuma günü resmi tatil takviminde yer almadı.

Takvime göre okullarda eğitim, kamu kurumlarında ise mesai 30 Ekim Cuma günü kaldığı yerden devam edecek. Tatilin hafta sonuyla birleştirilmesine ait bir karar duyurulmadı. Cuma günü için izin kullanabilen çalışanlar ise perşembeden pazara kadar dört günlük bir tatil planı yapabilecek.