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Giriş Tarihi: 13.10.2026 14:44

29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi belli oldu!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken okullarda ve meydanlarda kutlama hazırlıkları başladı. Cumhuriyet'in 103. yılına sayılı günler kala öğrenciler, veliler ve çalışanlar da tatil planlarını yapmaya başladı. Bu yıl "29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü?" sorusu gündeme gelirken 2026 Cumhuriyet Bayramı tatil takviminin ayrıntıları da belli oldu.

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29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi belli oldu!
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Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl perşembe gününe denk gelmesi, tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. Özellikle 28 Ekim Çarşamba günü derslerin ve mesainin ne zaman sona ereceği vatandaşlar ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, KAÇ GÜN TATİL?

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü olan 29 Ekim Perşembe günü resmi tatil olacak. Kanunlara göre bu tatil 1,5 gün sürecek. 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayan resmi tatil, 29 Ekim Perşembe gününün tamamını kapsıyor. Türkiye genelinde Cumhuriyet'in 103. yılı törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlanması öngörülüyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

28 Ekim Çarşamba günü yarım gün ile resmi tatil başlıyor. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'te başlayacak. Sabah saatlerinde mesai devam ederken öğleden sonra resmi tatil başlayacak. Okullarda da tüm gün değil yarım gün ders işlenecek. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören ve etkinlikler ise okulların programlarına göre gerçekleştiriliyor.

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29 EKİM'DE OKULLAR, BANKALAR VE KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde normal ders saatleri uygulanmayacak. Kamu kurumları ve banka şubeleri de resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak.

28 Ekim Çarşamba günü ise bankalar ve kamu kuruluşlarında genel olarak saat 13.00'e kadar işlem yapılabilecek. Tatil boyunca hastanelerin acil servisleri gibi kesintisiz hizmet veren birimler görevlerine devam ediyor.

30 EKİM CUMA TATİL Mİ, CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ 4 GÜN OLACAK MI?

Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl perşembe gününe denk gelmesi, dört günlük tatil ihtimalini de gündeme getirdi. Ancak 30 Ekim 2026 Cuma günü resmi tatil takviminde yer almadı.

Takvime göre okullarda eğitim, kamu kurumlarında ise mesai 30 Ekim Cuma günü kaldığı yerden devam edecek. Tatilin hafta sonuyla birleştirilmesine ait bir karar duyurulmadı. Cuma günü için izin kullanabilen çalışanlar ise perşembeden pazara kadar dört günlük bir tatil planı yapabilecek.

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29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi belli oldu!
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