29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Cumhuriyet Bayramı Tatili İçin Takvim Belli!

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 103. yıl dönümü, 29 Ekim 2026 Perşembe günü kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kamu kurumlarında mesaiye ara verilecek, okullarda ise tatil programı uygulanacak.

Bu yıl perşembe gününe rastlayan milli bayram, hafta sonuna doğrudan bağlanmıyor. Cuma günü için genel bir tatil kararı bulunmadığından öğrenciler ve çalışanlar için dört günlük kesintisiz tatil uygulaması görünmüyor.