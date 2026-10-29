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Giriş Tarihi: 29.10.2026 10:39

29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, nereden izlenecek? Cumhuriyet Bayramı'nda gökyüzünde büyük heyecan!

Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü, yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanırken SOLOTÜRK de nefes kesen uçuş gösterisiyle bayram coşkusuna ortak oluyor. Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibini gökyüzünde izlemek isteyen vatandaşlar, gösterinin saatini ve izlenebileceği noktaları öğrenmek istiyor.

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29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, nereden izlenecek? Cumhuriyet Bayramı’nda gökyüzünde büyük heyecan!
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına SOLOTÜRK'ün uçuş gösterisi de renk katacak. Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 savaş uçağıyla gerçekleştireceği gösteriyi yerinde izlemeyi planlayan vatandaşlar için uçuş saati ve gösterinin yapılacağı bölgeye ilişkin ayrıntılar belli oldu.

29 EKİM SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümünde Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Eskişehir semalarında vatandaşlarla buluşacak. Açıklanan uçuş programına göre 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek gösteri, Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı üzerinde yapılacak.

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29 EKİM SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE YAPILACAK?

SOLOTÜRK'ün Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı uçuş gösterisinin adresi Eskişehir oldu. Kentin önemli buluşma noktalarından Sazova Parkı, 29 Ekim'de havacılık tutkunları ile gösteriyi yerinde izlemek isteyen vatandaşları ağırlayacak.

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SOLOTÜRK 29 EKİM GÖSTERİ VE PROVA UÇUŞLARI TAKVİMİ

Eskişehir'deki Cumhuriyet Bayramı gösterisi öncesinde SOLOTÜRK ekibi, uçuş hazırlıklarını tamamlamak amacıyla kent semalarında iki ayrı çalışma gerçekleştirdi. İlk olarak çevre tanıma uçuşu yapılırken, ardından gösteri öncesindeki son prova için yeniden havalanıldı.

SOLOTÜRK tarafından duyurulan uçuş takvimi şöyle:

24 Ekim 2026 Cumartesi: Saat 12.20 – Çevre tanıma uçuşu

27 Ekim 2026 Salı: Saat 14.00 – Prova uçuşu

29 Ekim 2026 Perşembe: Saat 14.00 – Cumhuriyet Bayramı gösteri uçuşu

29 EKİM SOLOTÜRK GÖSTERİSİ ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen SOLOTÜRK gösterisi, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Gökyüzündeki F-16 manevralarına tanıklık etmek isteyen vatandaşların gösteriyi izlemek için bilet almasına gerek bulunmuyor.

SOLOTÜRK'ün duyurusunda tüm vatandaşlar etkinliğe davet edildi. Özellikle aileleriyle birlikte bayram kutlamalarına katılmayı planlayanlar, Sazova Parkı çevresindeki açık alanlardan uçuşu seyredebilir.

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