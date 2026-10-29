29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, nereden izlenecek? Cumhuriyet Bayramı’nda gökyüzünde büyük heyecan!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına SOLOTÜRK'ün uçuş gösterisi de renk katacak. Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 savaş uçağıyla gerçekleştireceği gösteriyi yerinde izlemeyi planlayan vatandaşlar için uçuş saati ve gösterinin yapılacağı bölgeye ilişkin ayrıntılar belli oldu.