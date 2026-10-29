29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, nereden izlenecek? Cumhuriyet Bayramı’nda gökyüzünde büyük heyecan!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına SOLOTÜRK'ün uçuş gösterisi de renk katacak. Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 savaş uçağıyla gerçekleştireceği gösteriyi yerinde izlemeyi planlayan vatandaşlar için uçuş saati ve gösterinin yapılacağı bölgeye ilişkin ayrıntılar belli oldu.
Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümünde Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Eskişehir semalarında vatandaşlarla buluşacak. Açıklanan uçuş programına göre 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek gösteri, Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı üzerinde yapılacak.
Eskişehir'deki Cumhuriyet Bayramı gösterisi öncesinde SOLOTÜRK ekibi, uçuş hazırlıklarını tamamlamak amacıyla kent semalarında iki ayrı çalışma gerçekleştirdi. İlk olarak çevre tanıma uçuşu yapılırken, ardından gösteri öncesindeki son prova için yeniden havalanıldı.
SOLOTÜRK tarafından duyurulan uçuş takvimi şöyle:
24 Ekim 2026 Cumartesi: Saat 12.20 – Çevre tanıma uçuşu 27 Ekim 2026 Salı: Saat 14.00 – Prova uçuşu
29 Ekim 2026 Perşembe: Saat 14.00 – Cumhuriyet Bayramı gösteri uçuşu
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen SOLOTÜRK gösterisi, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Gökyüzündeki F-16 manevralarına tanıklık etmek isteyen vatandaşların gösteriyi izlemek için bilet almasına gerek bulunmuyor.
SOLOTÜRK'ün duyurusunda tüm vatandaşlar etkinliğe davet edildi. Özellikle aileleriyle birlikte bayram kutlamalarına katılmayı planlayanlar, Sazova Parkı çevresindeki açık alanlardan uçuşu seyredebilir.