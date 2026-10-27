29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar kapalı olacak?

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için İstanbul'da ulaşım hazırlıkları tamamlanırken sürücülerin gözü de Valilik tarafından duyurulan trafik tedbirlerine çevrildi. Tören alanına yakın güzergahlardan geçmeyi planlayan vatandaşlar, yolculuklarında aksama yaşamamak için ulaşım düzenlemelerini yakından takip ediyor.
Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenecek resmi geçit töreni için bazı güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek. İstanbul Valiliği'nin duyurusuna göre 29 Ekim Perşembe günü saat 05.45'ten itibaren Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı törenlerinde güvenliğin sağlanması ve trafik yoğunluğunun kontrol altına alınması amacıyla kapatılacak yolları duyurdu.
29 Ekim'de trafiğe kapatılacak yollar ve bağlantılar şöyle:
İstanbul Valiliği, özellikle tören alanının çevresindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla sürücülerin açık tutulan ana arterleri kullanmasını önerdi.
29 Ekim'de kullanılabilecek alternatif yollar:
Cumhuriyet Bayramı'nın resmi geçit törenine ev sahipliği yapacak Vatan Caddesi, 29 Ekim Perşembe günü saat 05.45'te araç trafiğine kapatılıyor. Ulaşım kısıtlaması, tören sona erene kadar sürdürülecek.
İstanbul Valiliği tarafından yolların yeniden açılacağı kesin bir saat paylaşılmadı. Trafik akışının programın tamamlanmasının ve gerekli güvenlik kontrollerinin ardından normale dönmesi bekleniyor.
Cumhuriyet Bayramı'mızın 103. yıl dönümü kutlamaları öncesinde genel prova, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Vatan Caddesi'nde yapılacaktır. 24 Ekim 2026 Cumartesi prova günü ve 29 Ekim 2026 Perşembe tören günü saat 05:45'ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlara ilişkin basın açıklamamız…— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 23, 2026