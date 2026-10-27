29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar kapalı olacak?

29 EKİM'DE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenecek resmi geçit töreni için bazı güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek. İstanbul Valiliği'nin duyurusuna göre 29 Ekim Perşembe günü saat 05.45'ten itibaren Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.