Haberler Yaşam Haberleri 29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar kapalı olacak?
Giriş Tarihi: 27.10.2026 15:40

29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar kapalı olacak?

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek resmi törenler öncesinde trafik düzenlemeleri açıklandı. İstanbul Valiliği, 24 Ekim'deki provanın ardından 29 Ekim Perşembe günü de Vatan Caddesi ve çevresindeki bazı yolların araç geçişine kapatılacağını duyurdu. Bayram günü yola çıkacak sürücüler için alternatif güzergahlar belli oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar kapalı olacak?
  • ABONE OL

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için İstanbul'da ulaşım hazırlıkları tamamlanırken sürücülerin gözü de Valilik tarafından duyurulan trafik tedbirlerine çevrildi. Tören alanına yakın güzergahlardan geçmeyi planlayan vatandaşlar, yolculuklarında aksama yaşamamak için ulaşım düzenlemelerini yakından takip ediyor.

29 EKİM'DE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenecek resmi geçit töreni için bazı güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek. İstanbul Valiliği'nin duyurusuna göre 29 Ekim Perşembe günü saat 05.45'ten itibaren Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

28 Ekim bankalar açık mı, saat kaçta kapanacak? EFT, FAST, havale...

29 EKİM İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı törenlerinde güvenliğin sağlanması ve trafik yoğunluğunun kontrol altına alınması amacıyla kapatılacak yolları duyurdu.

29 Ekim'de trafiğe kapatılacak yollar ve bağlantılar şöyle:

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri
  • D-100 kuzey ve güney istikametlerinden Vatan Caddesi'ne girişler
  • Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
  • Edirnekapı'dan Vatan Caddesi'ne girişler
  • Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
  • Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
  • Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
  • Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
  • Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
  • Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Aksaray yönü üzerinden Vatan Caddesi'ne girişler
  • Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne girişler
  • Hal Yolu'nun güney istikametinden Vatan Caddesi'ne girişler
  • Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
  • Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
  • Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi) Vatan Caddesi'ne katılım
  • Vatan Caddesi'ne bağlanan diğer tüm cadde ve sokaklardan girişler
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

29 EKİM İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NERELER?

İstanbul Valiliği, özellikle tören alanının çevresindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla sürücülerin açık tutulan ana arterleri kullanmasını önerdi.

29 Ekim'de kullanılabilecek alternatif yollar:

  • Turgut Özal Millet Caddesi
  • Fevzipaşa Caddesi
  • Atatürk Bulvarı
  • D-100 Karayolu
  • O-3 Hal Yolu

29 EKİM VATAN CADDESİ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Cumhuriyet Bayramı'nın resmi geçit törenine ev sahipliği yapacak Vatan Caddesi, 29 Ekim Perşembe günü saat 05.45'te araç trafiğine kapatılıyor. Ulaşım kısıtlaması, tören sona erene kadar sürdürülecek.

İstanbul Valiliği tarafından yolların yeniden açılacağı kesin bir saat paylaşılmadı. Trafik akışının programın tamamlanmasının ve gerekli güvenlik kontrollerinin ardından normale dönmesi bekleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar kapalı olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA