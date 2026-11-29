Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ
terör örgütüne yönelik 29 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüte finans sağladıkları iddia ediliyor.