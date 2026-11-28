Adana, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

ÖRGÜTE ÜYE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi.

"OPERASYONLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.