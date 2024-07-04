29 ilde ‘SİBERGÖZ-49’ operasyonu: 110 gözaltı kararı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sibergöz-49 operasyonlarında; hesaplarında 3 milyar 750 milyon TL işlem hacmi bulunan 110 şüpheli yakalandı.Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli 29 ilde '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik 'SİBERGÖZ-49' operasyonları düzenlendi.