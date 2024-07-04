Haberler Yaşam Haberleri 29 ilde ‘SİBERGÖZ-49’ operasyonu: 110 gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 4.7.2024 08:04 Son Güncelleme: 4.7.2024 08:05

29 ilde ‘SİBERGÖZ-49’ operasyonu: 110 gözaltı kararı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 29 ilde düzenlenen ‘SİBERGÖZ-49’ operasyonlarında; hesaplarında 3 Milyar 750 Milyon TL işlem hacmi bulunan 110 şüpheli yakalandı.

29 ilde ‘SİBERGÖZ-49’ operasyonu: 110 gözaltı kararı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sibergöz-49 operasyonlarında; hesaplarında 3 milyar 750 milyon TL işlem hacmi bulunan 110 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli 29 ilde '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik 'SİBERGÖZ-49' operasyonları düzenlendi.
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29 ilde ‘SİBERGÖZ-49’ operasyonu: 110 gözaltı kararı
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