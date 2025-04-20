3 aydır aranıyor: Çilek’i bulana 40 bin TL ödül!

Ödül koyduk ve bunu sürekli artırıyoruz; şu an 40 bin TL. Her yeri aramamıza rağmen hala bulamamış olmamız bizi endişelendiriyor. Çilek 8 yıldır bizimle, bizim çocuğumuz gibi. Bizden hiç ayrılmadı. Ev ortamında büyüdü, dışarıya alışık değil, yediği mamalar bile çok özel ve hassas. Bulan kişi, lütfen bize ulaştırsın. Bulup, getirene daha fazlasını da veririm" dedi...