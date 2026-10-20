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Giriş Tarihi: 20.10.2026

3 aylık eşini katletti

Konya’da Murat Altunboğa, tartıştığı 3 aylık eşi Melek Altunboğa’yı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. İntihara teşebbüs eden Altunboğa ağır yaralandı

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3 aylık eşini katletti
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Konya'nın Akören ilçesinde Murat Altunboğa (30), tartıştığı 3 aylık eşi Melek Altunboğa'yı (23) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Aynı silahla intihara teşebbüs eden Altunboğa'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olay, Akören ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Murat Altunboğa ile 3 ay önce evlendiği eşi Melek Atunboğa arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine Murat Altunboğa, eşini silahla başından vurdu. Daha sonra aynı silahla intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu Melek Altunboğa'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı olan Murat Altunboğa ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

#KONYA
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3 aylık eşini katletti
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