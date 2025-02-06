3 bakan deprem bölgesinde: 2 yılda deprem bölgesinde devlet desteğiyle teşvik, istihdam ve kalkınma sağlandı

Kahramanmaraş'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Azerbaycan Bulvarı'nda basın açıklaması yaptı. 20 milletvekilinin de eşlik ettiği bakanlar 11 ili vuran depremler nedeniyle yapılan yatırımları değerlendirdi.

15 OSB'YE 14 MİLYAR 700 MİLYON LİRA KAYNAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, depremden etkilenen illerde bulunan 15 organize sanayi bölgesi ve 17 sanayi sitesi için 14 milyar 700 milyon lira kaynak ayırdıklarını belirterek; "Depremin hemen ardından yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir parçasını da sanayi işletmelerimizin en kısa sürede üretime yeniden başlayabilmesini sağlamak adına attığımız adımlar oluşturdu. Bu kapsamda organize sanayi bölgelerinin ve sanayi sitelerinin bakanlığımıza olan borçlarını erteledik. Depremden etkilenen 11 şehrimizde 15 organize sanayi bölgesi ve 17 sanayi sitesi projesi için 14 milyar 700 milyon lira kaynak sağladık. OSB'lerden ve bölgeden gelen sanayicilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda 9 bin 125 hektar büyüklüğünde 34 yeni sanayi alanını yine deprem şehirlerimizde ilan ettik. Bu sanayi alanlarını depremde iş yerleri zarar gören sanayicilerimize yeni iş yerlerinin sağlanması ve bölgeye yeni yatırımların çekilmesi için değerlendiriyoruz. Planlı sanayi alanları yoluyla sanayi sitelerinin yerinde dönüşümü ve yeni sanayi sitelerinin kurulması amacıyla bugüne kadar 6 milyar 400 milyon lira harcama gerçekleştirdik. Depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi amacıyla 2025 yılında da yine 3 milyar liranın üzerinde ödenek tahsis ettik" dedi.

TARIMSAL ÜRETİME 20 MİLYAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuşmasında deprem bölgesinin gıda arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade ederek; "Bakanlık olarak bu dönem içerisinde depremden etkilenen illerimizin hem tarımsal üretiminin devamı için hem de içme suyu ve tarımsal sulama için bütün faaliyetlerini yeniden ayağa kaldırmak üzere yaklaşık 20 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirildi. Toplamda 46 milyar liralık bir yatırımın daha gerçekleşmesi ve bunun maksimum 2 sene içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Yine bu dönem içerisinde üreticilerimizin kullanma suyu veya tarımsal sulama ile ilgili maliyetlerinden su kullanım bedellerinin de yüzde 50'elsini devlet olarak karşılamış olduk. Yaklaşık 190 bin dekar alan 326 milyon liralık bir hibe ile basınçlı sulama sistemine kavuşturuldu. Deprem bölgesindeki bütün illerimize 30 milyar liralık destekleme ödemesi yapıldı bu süre içerisinde. Yine kırsal kalkınma programları devreye alındı ve 2 bin 106 projeye 571 milyon liralık bir hibe desteği sağlamış olduk" diye konuştu.