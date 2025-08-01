3 büyük kentte baraj alarmı

Sıcak ve kurak geçen yaz mevsimi döneminde aşırı su tüketimiyle birlikte Türkiye'de 3 büyük kent başta olmak üzere birçok şehirde baraj doluluk oranlarında büyük düşüş yaşanıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde yüzde 52.67, Ankara'da 21.58, İzmir'de ise Alaçatı Barajı'nda 3.13'e kadar geriledi. Çanakkale'de 250 bin dekar alanın sulanmasını sağlayan Bayramiç Barajı'nda su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 40'a kadar düştü. Uzmanlar su tasarrufu çağrısında bulundu.İSKİ verilerine göre dün itibarıyla barajlarda doluluk oranı yüzde 52.67 olarak ölçüldü.Şehirdeki tüm barajlarda ortalama doluluk oranı dün yüzde 21.58 olarak kayıtlara geçti.Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 3.3 ölçülen su miktarı kritik seviyeye ulaştı. Doluluk oranları diğer noktalarda kritik seviyelerde.