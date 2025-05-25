3 çocuğunun annesini bıçakla katletti!

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kayacık Araplar Mahallesindeki bir sitede meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan İzzet Öner, eşini bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler adrese ulaştıklarında boyun ve sırt bölgesinden bıçakla yaralanmış olan Nurhan Özer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Katil zanlısı koca suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Çiftin 3,6 ve 11 yaşlarındaki çocuklarının ise anne-babalarının kavgasını sırasında korkarak evden kaçtıkları öğrenildi. Öner çifti arasında yaklaşık 2 yıldır şiddetli geçimsizlik olduğu, karı-kocanın bu süre içerisinde sık sık kavga ettiği ileri sürüldü. Soruşturma sürüyor.