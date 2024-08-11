3 çocuk annesi evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu

Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde üç çocuk annesi Aslı P.'yi (33) odasında hareketsiz halde bulan aile yakınları, durumu, jandarma ile sağlık ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine ikamete gelen sağlık ekipleri tarafından Kuluncak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslı P., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalbine yakın bir noktada tabanca ile yara aldığı öğrenilen Aslı P.'nin cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, genç kadının eşi savcılık tarafından tedbir amaçlı S.P.'yi gözaltına aldı.