Haberler Yaşam Haberleri 3 çocuk annesi evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu
Giriş Tarihi: 11.8.2024 17:06 Son Güncelleme: 11.8.2024 17:09

3 çocuk annesi evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu

Malatya’nın Darende ilçesinde 33 yaşındaki üç çocuk annesi bir kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Aslı P. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
3 çocuk annesi evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu

Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde üç çocuk annesi Aslı P.'yi (33) odasında hareketsiz halde bulan aile yakınları, durumu, jandarma ile sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine ikamete gelen sağlık ekipleri tarafından Kuluncak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslı P., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalbine yakın bir noktada tabanca ile yara aldığı öğrenilen Aslı P.'nin cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, genç kadının eşi savcılık tarafından tedbir amaçlı S.P.'yi gözaltına aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
3 çocuk annesi evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA