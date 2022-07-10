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Giriş Tarihi: 10.7.2022 20:24 Son Güncelleme: 10.7.2022 20:40

SON DAKİKA | Şanlıurfa'da yasak aşk cinayeti! Başında durup polisi bekledi...

Şanlıurfa’da kan donduran bir cinayet işlendi. Suruç ilçesinde 3 çocuk annesi F.Y, iddiaya göre yasak aşk yaşadığı Ferhat D.'yi sokak ortasında öldürdü. Cinayete neden olan tartışmanın nedeni henüz bilinmezken F.Y. cesedin başında durarak polisin gelmesini bekledi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
SON DAKİKA | Şanlıurfa’da yasak aşk cinayeti! Başında durup polisi bekledi...

Olay Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde yaşandı. Suruç ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi F.Y., iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden kaçarak yasak aşk yaşadığı Iğdır'da yaşayan Ferhat D. ile Şanlıurfa merkezde buluştu. F.Y. ile Ferhat D., birkaç gün birlikte yaşadıktan sonra Birecik'e giderek bir evde kaldı. Yasak aşk yaşayan çift henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Suruç ilçesine dönen kadın, babasının evine sığınarak Ferhat D.'yi arayıp gelmesini söyledi. Suruç'ta bir araya gelen şahıs ile kadın arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda yanında sakladığı pompalı tüfeği çıkaran kadın, Ferhat D.'ye defalarca ateş açtı. Çok sayıda merminin isabet ettiği şahıs olay yerinde hayatını kaybederken F.Y. ise cesedin başında durarak polisin gelmesini bekledi. Olay yerine giden polis ekipleri kadını gözaltına alırken ceset ise yapılan incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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SON DAKİKA | Şanlıurfa'da yasak aşk cinayeti! Başında durup polisi bekledi...
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