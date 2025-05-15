3 daireden 925 bin altın çalan 2 kadın yakalandı

Olay, 24 Nisan'da Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki Toprak Apartmanı'nda meydana geldi. Yüzlerini eşarpla gizleyen Başak Ç. (22) ve Arzu K. (26), apartmandaki katlarda keşif yapıp, zillere basarak evde kimsenin olmadığı daireleri tespit etti. Şüpheliler, Z.A.'nın 5'inci kattaki dairesine, kapı kilidini zorlayarak açıp, içeri girdi. Yatak odasındaki 325 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyasını çalan şüpheliler, kapıyı kapattıktan sonra kaçtı.

KAMERADAN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Şüpheliler Başak Ç. ve Arzu K.'nin apartmana girdiği ve çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Eve geldiğinde hırsızlığı fark eden Z.A.'nın ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve saklandıkları adresi belirledi.

SUÇU KABUL ETMEDİLER

Yapılan çalışmada Başak Ç. ve Arzu K.'nin yakın tarihte aynı yöntemle girdikleri 2 ayrı evden yaklaşık 600 bin liralık altın ve ziynet eşyası çaldığı saptandı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri evlerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları reddedip, hırsızlık yapmadıklarını öne süren Başak Ç. ve Arzu K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.