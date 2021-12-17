3 doz Sinovac yüzde 94 koruyor

Çinli biyoteknoloji firması Sinovac, inaktif aşısının üç dozunun Omicron varyantına karşı yüzde 94 nötralize edici antikor oluşturduğunu, iki dozdan sonraki oranın ise yüzde 35 olduğunu açıkladı. Şirket tarafından iki doz aşı yapılan 20 kişi ve üç doz aşı yapılan 48 kişi üzerinde bir çalışma gerçekleştirildi. Şirket yaptığı açıklamada, ilk grupta yedi ve ikinci grupta 45 kişide Omicron varyantına karşı nötralize edici antikorların oluştuğunu bildirdi. Sinovac yetkilileri veriler ışığında aşının hatırlatma dozunun uygulanmasının önemine işaret etti. AA