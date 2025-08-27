3 gün sonra düğünü vardı! Motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde gece 03.00'te meydana gelen kazada, 16 BPZ 219 plakalı motosiklet sürücü Batuhan Güneş, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma, ardından yol üzerindeki bir işletmenin giriş basamağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Batuhan Güneş ile arkasında yolcu olarak bulunan T.H. ağır yaralandı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Batuhan Güneş, kurtarılamazken, arkadaşı T.H.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazada hayatını kaybeden Batuhan Güneş'in 3 gün sonra düğününün olacağı öğrenildi.