3 günde 2 kadın trafik kazasında yaşamını yitirdi

Adana'da yaya geçidinin bulunduğu noktadan yolun karşısına geçmek isteyen 68 yaşındaki Cennet Yalçın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yalçın'ın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Mehmet T. (73), polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan 2 gün önce yaya geçidi üzerinde Elvan Özdemir'e (51) çarparak ölümüne neden olan firari otomobil sürücüsü A.A.'nın da yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

YAYA GEÇİDİ BULUNAN BÖLGE

Kaza, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi İlim Yolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cennet Yalçın, yaya geçidinin bulunduğu bölgeden yolun karşısına geçmek istedi. Yalçın, yolun karşısına yürümeye başladığı sırada Mehmet T.'nin kullandığı otomobilin hızlı bir şekilde üzerine geldiğini gördü. Yaşlı adamın kullandığı otomobil, koşup yolun karşısına geçmek isteyen Cennet Yalçın'a çarptı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken araç sürücüsü Mehmet T. gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

3 GÜNDE 2 YAYA KADIN KAZA DA ÖLDÜ

Öte yandan 2 gün önce yaya geçidi üzerinde Elvan Özdemir'e çarparak ölümüne neden ve olaydan sonra kaçıp kayıplara karışan otomobil sürücüsü yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Kaza 25 Eylül'de Sarıçam ilçesi Kozanyolu Caddesi'ndeki meydana geldi. Özdemir, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. A.A. yönetimindeki otomobil, yaya geçidi üzerinde Özdemir'e çarptı. Sürücü A.A., kaza sonra kaçıp kayıplara karışırken ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, tarafından yakalanan ve ehliyetinin olmadığı öğrenilen A.A., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.