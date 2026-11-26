Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, H.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından H.S.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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