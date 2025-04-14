3 gündür kayıp olan 7 yaşındaki Cumali’nin terliği bulundu

Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin kaybolan oğlu Cumali Timi (7), Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarının 3'üncü gününde hala bulunamadı. Havadan dron desteğiyle de süren çalışmalar çerçevesinde şu ana kadar sadece bir terliği su içinde bulundu. Umutlar tükenmeye başlarken, bölgede ekiplerin 200 personelle çalışma yaptığı öğrenildi. Oğlunun arama kurtarma çalışmasını izleyen anne Karanfil Timi (27), "Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım" diye ağıt yaktı.

OYUN OYNAMAK İÇİN ÇADIRDAN ÇIKTI

Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Cumali Timi, 12 Nisan sabahı arkadaşlarıyla oyun oynamak için kaldıkları çadırdan ayrıldı. Küçük çocuktan bir daha haber alamayan aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı.

KANAL KENARINDA TERLİĞİ BULUNDU

Havadan dron desteğiyle de süren çalışmalar çerçevesinde şu ana kadar sadece bir terliği su içinde bulundu. Umutlar tükenmeye başlarken, bölgede ekiplerin 200 personelle çalışma yaptığı bildirildi. Yaklaşık 2 kilometre ileride denizle birleşen sulama kanalında çalışmaların yoğunlaştırıldığı öğrenildi.

Küçük Cumali'nin annesi Karanfil Timi ve dedesi Cumali Davulcu (53) 3'üncü günde de devam eden çalışmaları izledi. Karanfil Timi, oğlu için gözyaşı döküp, ağıtlar yaktı.

"PABUCUNA KURBANIM"

Oğlunun bulunması için yardım isteyen Karanfil Timi, "Allah rızası için gören, duyan varsa bildirsin. 3 gündür çıkmıyor benim kuzum. Benim yüreğim yanıyor. Ben kuzumu bulamıyorum. Huzur istiyorum. Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım, bana pabucunu vermiyorlar kuzumun" dedi. Ayakta duramayan Karanfil Timi'yi, yakınları teselli etmeye çalıştı.