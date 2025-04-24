3 gündür kayıp olan Sefa o noktada aranıyor!

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gündür arama çalışması devam ederken, ailesinin çocuklarının en son iki arkadaşıyla beraber bisikletleriyle Burmahancı Mahallesinde sulama kanalı civarında görüldüğünü ifade etmesi üzerine polis ekipleri, kanal boyu civarında yaptığı araştırmada, Sefa'ya ait bisikleti buldu. Polis ekipleri Sefa'nın suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine yeraltı arama cihazı ile kanal boyunca arama- tarama çalışması başlattı.