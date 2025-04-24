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Giriş Tarihi: 24.4.2025 19:17 Son Güncelleme: 24.4.2025 19:18

3 gündür kayıp olan Sefa o noktada aranıyor!

Antalya'nın Serik ilçesinde okuldan öğle arası yemek için ayrılan 13 yaşındaki Sefa Çağlar’dan bir daha haber alınamadı. Endişeli aile kayıp ihbarında bulunurken, ekipler çalışmalarını Çağlar’ın son görüldüğü yer olan sulama kanalı civarında yoğunlaştırdı. Öte yandan Çağlar'ın bisikletine de ulaşıldı.

DHA
3 gündür kayıp olan Sefa o noktada aranıyor!

Serik ilçesinde 21 Nisan tarihinde öğle arası yemek için okuldan ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Sefa Çağlar Kılavuz'un ailesi, polise kayıp başvuruşunda bulundu.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gündür arama çalışması devam ederken, ailesinin çocuklarının en son iki arkadaşıyla beraber bisikletleriyle Burmahancı Mahallesinde sulama kanalı civarında görüldüğünü ifade etmesi üzerine polis ekipleri, kanal boyu civarında yaptığı araştırmada, Sefa'ya ait bisikleti buldu. Polis ekipleri Sefa'nın suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine yeraltı arama cihazı ile kanal boyunca arama- tarama çalışması başlattı.

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3 gündür kayıp olan Sefa o noktada aranıyor!
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