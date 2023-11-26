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Giriş Tarihi: 26.11.2023 05:41

3 gündür kayıptı! Barakada ölü bulundu

Bursa’da 3 gündür kayıp olan Furkan Kocabaş (23), barakada başından vurulmuş şekilde ölü bulundu. Olay mahallinde silah bulunmadı

İHA
3 gündür kayıptı! Barakada ölü bulundu

Olay, gece 00.15 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Nar Sokak üzerinde bulunan barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraka içerisinde silah sesi duyan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde baraka içerisinde bir gencin, olay yerinde başından vurulmuş şekilde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonrası cansız bedenin, 3 gündür kayıp olan Furkan Kocabaş'a (23) ait olduğunu belirlerken, olay mahallinde silah bulunmadı.

Furkan Kocabaş'ın 23 Kasım tarihinde kaybolduğu öğrenildi.

Kocabaş'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli olarak değerlendirdiği ölüm ile ilgili soruşturma başlattı.

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3 gündür kayıptı! Barakada ölü bulundu
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