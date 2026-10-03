Haberler Yaşam Haberleri 3 gündür kayıptı: Yaşlı kadından sevindiren haber geldi!
Giriş Tarihi: 3.10.2026 22:23

3 gündür kayıptı: Yaşlı kadından sevindiren haber geldi!

Bursa'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki zihinsel engelli Fatma Aybey, yapılan çalışmalar sonucu ormanlık alanda bulundu. Aybey’in sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
3 gündür kayıptı: Yaşlı kadından sevindiren haber geldi!
  • ABONE OL

Olay, Büyükorhan ilçesi Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Aybey (61), 30 Eylül'de saat 14.30 sıralarında evinden ayrıldı. Dağlık araziye doğru ilerlediği görülen Aybey'den haber alınamayınca ailesi ve mahalle sakinleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Arama kurtarma çalışmalarını AFAD koordine ederken, jandarma ekipleri de kayıp kadının bulunması için mahalledeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ormanlık alanlar, köy çevresi ve arazi ekipler tarafından tek tek tarandı.

124 personel ve 24 aracın görev aldığı çalışmalarda, dron, İHA, termal dron, ATV ve arama köpeklerinden de yararlanıldı. AFAD, JAK ve çok sayıda sivil arama kurtarma ekibinin yürüttüğü çalışmalar sırasında Fatma Aybey, dron ile ormanlık alanda tespit edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, Aybey'i köydeki bir çobanın yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Aybey'in, kayıp olduğu 3 gün boyunca köy arazisindeki meyve bahçelerinde meyve yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Aybey, tedbir amacıyla sağlık ekiplerine teslim edilerek Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#BURSA #AFAD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
3 gündür kayıptı: Yaşlı kadından sevindiren haber geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA