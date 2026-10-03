3 gündür kayıptı: Yaşlı kadından sevindiren haber geldi!

124 personel ve 24 aracın görev aldığı çalışmalarda, dron, İHA, termal dron, ATV ve arama köpeklerinden de yararlanıldı. AFAD, JAK ve çok sayıda sivil arama kurtarma ekibinin yürüttüğü çalışmalar sırasında Fatma Aybey, dron ile ormanlık alanda tespit edildi.