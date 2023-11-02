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Giriş Tarihi: 2.11.2023 08:54

3 haftadır aranan adamın cesedi yatak odasındaki bazadan çıktı

İstanbul Büyükçekmece’de 3 haftadır kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşadığı öne sürülen 39 yaşındaki Fikret Aydın evinin yatak odasında bazanın içerisinde ölmüş olarak bulundu. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede uyuşturucu yetiştirmek için düzenek bulundu. Konuyla ilgili olarak eve son dönemlerde girip çıktığı tespit edilen bir şüphelinin arandığı tespit edildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
3 haftadır aranan adamın cesedi yatak odasındaki bazadan çıktı

Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'nde kardeşinin eski eşi olan M.A'nın evinde kirada oturan Fikret Aydın'dan yaklaşık 3 haftadır haber alınamıyordu. Ev sahibi M.A., bundan üç hafta önce kiracısından haber alamayınca çilingir çağırarak eve girdi. Evde klima açıktı ve kimseler yoktu. M.A., eve bakmasının üzerinden günler geçmesinin ardından tekrar eve girdi. Evde hafif bir koku vardı ve klima halen çalışıyordu. Evi yine kontrol etti ve evde olağan dışı birşey göremeyince ayrıldı. M.A., geçen pazar günü klimayı söktürmek için eve tekrar girdi. Evde koku yoğunlaşmıştı. Kokuyu takip etti, yatak odasına girince artıyordu. Bazayı açtığında içinde Fikret Aydın'ın cesediyle karşılaştı. Hemen polisi aradı. Polis ekipleri eve gelerek ceset üzerinde inceleme yaptı. Ceset yaklaşık 3 haftalıktı ve çürümeler başlamıştı.

EVE GİRİP ÇIKAN SON KİŞİ ARANIYOR

Evde yapılan aramada da uyuşturucu yetiştirilmek üzere kurulmuş bir düzenek, bir adet mermi kovanı ve çok sayıda mermi bulundu. Fikret Aydın'ın cesedi de yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, evde yalnız yaşayan Fikret Aydın'ın yanına sıklıkla T. Y'nin geldiğini belirledi. T.Y'nin bir yakını polise verdiği ifadede, T.Y'nin bir kişiyi silahla vurduğunu duyduğunu anlattı. Polis T.Y.'yi cinayetin faili olarak aramaya başladı. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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3 haftadır aranan adamın cesedi yatak odasındaki bazadan çıktı
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