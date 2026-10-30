3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'nün Güncel Yapılanma faaliyetlerini deşifre etti. FETÖ'nün geçmiş dönem sözde Finans Yapılanması'nda sözde "Sorumlu" düzeyde faaliyetler yürüttüğü için adli işlem gören, FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanan, FETÖ liderinin talimatları doğrultusunda FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya hesaplarında artışlar yaşanan kişilerin geçmiş dönemlerde sorumlu oldukları kişi ve esnaflarla yeniden irtibat kurdukları ve Güncel Yapılanma faaliyetleri kapsamında FETÖ'ye aktarılmak üzere maddi kaynak sağlamaya çalıştıkları tespit edildi.
3 İLDE OPERASYON YAPILDI
Söz konusu kişilerin geçmiş dönemlerde FETÖ içerisinde sözde Eyalet İmamı, Bölgeci, Bölge Hadimi, Bölge Talebe Mesulü oldukları, sohbetler düzenledikleri, FETÖ adına himmet topladıkları ve FETÖ'nün Güncel Yapılanması kapsamında yeniden görevlendirildikleri saptandı. Geçmiş dönemlerde sözde "Sorumlu" oldukları kişilerle yeniden irtibat kuran, himmet toplama başta olmak üzere FETÖ adına gizli faaliyetlere başlayan kişiler tek tek tespit edildi.
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul, Aydın ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda bazı dijital materyaller, örgütsel içerikli dokümanlar ve toplamda 12 milyon 852 bin lira değerinde Türk Lirası, döviz ve altın ele geçirildi.