3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul, Aydın ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda bazı dijital materyaller, örgütsel içerikli dokümanlar ve toplamda 12 milyon 852 bin lira değerinde Türk Lirası, döviz ve altın ele geçirildi.

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