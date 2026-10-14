3 ilde FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda 35 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FETÖ'NÜN ABD BAĞLANTILI ŞİRKETİ ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ABD'de bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığı tespit edildi. Para transferlerinin, örgütün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi. Bu kapsamda 10 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

BYLOCK VE BANK ASYA KAYITLARI İNCELENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock yazışmaları, Bank Asya ve HTS kayıtları incelendi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 3 şüpheli hakkında İzmir ve Aydın'da operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 2'si gözaltına alınırken, birinin yurt dışında olduğu belirlendi.

4 İLDE GÜNCEL YAPILANMAYA OPERASYON

İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 21 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ'IN FİNANS KAYNAKLARI HEDEF ALINDI

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ise Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet kapsamında DEAŞ'ın finansmanına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FİNANS KAYNAKLARINI KURUTACAĞIZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Bakan Gürlek, "Bu önemli soruşturmaları titizlikle yürüten Eskişehir, İzmir ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, İl Emniyet Müdürlüklerimize, Jandarma Komutanlıklarımıza ve operasyonlarda emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Kim hangi şirketin, hangi finansal ilişkinin veya hangi yapının arkasına saklanırsa saklansın; terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz." dedi.