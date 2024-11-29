3 ilde sahte dolar operasyonu: Sahte dolarları ATM’lerden yatırıp TL olarak havale yaptılar

Adana merkezli 3 ilde sahte dolar piyasa süren kişilere yönelik operasyon yapıldı. Polis, 45 bin 800 sahte doları iki bankaya ait ATM'lerden yatırıp daha sonra başka hesaplara Türk Lirası olarak havale ederek dolandırıcılık yapan 15 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada sahte 183 adet 100 dolar, 256 adet 1 dolar sahte ve 36 adet 5 TL ele geçirdi. Zanlılar, emniyetteki sorgularında; "Kumarda kazandım. Dolarları borçlumdan aldım, sahte olduklarını bilmiyordum" dediği öğrenildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 11 kişi de serbest kaldı.

BANKALAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İddiaya göre yaklaşık 7 ay önce; kentteki iki özel bankadan birinin ATM'lerine 42 bin 300 dolar, diğer bankanın ATM'lerine 3 bin 500 dolar yatırıldı. Banka görevlileri, yatırılan ABD dolarlarının sahte olduğunu tespit edince suç duyurusunda bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, operasyon için harekete geçti.

ŞAPKA, GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ VE MASKE

KOM ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki çalışmada A.Ö., F.K., S.B. ve R.S.'nin anlaştıkları kişilerin hesaplarına ATM'lerden sahte dolar yatırdıkları, daha sonra dövizleri Türk Lirasına çevirip başka hesaplara havale yaptıkları saptandı. Polis, zanlıların ATM'lere para yatırdıkları sırada tanınmamak için şapka, güneş gözlüğü ve maske kullandıklarını tespit etti. 15 şüpheliye yönelik Adana merkezli Hatay ve Mersin'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"KUMARDA KAZANDIM"

Operasyonda gözaltına zanlıların adreslerinde yapılan aramada sahte 100 dolarlık 183 banknot, 1 dolarlık 256 banknot, 5 liralık 36 banknot ile ruhsatsız tabanca ve 36 mermi ele geçirdi. Emniyette sorgulanan şüpheliler ifadelerinde; "Kumarda kazandım. Dolarları borçlumdan aldım, sahte olduklarını bilmiyordum" dediği öğrenildi. Zanlılardan 3'ü savcılıkta ifade verdikten sonra serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4 kişi tutuklandı, 8 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.