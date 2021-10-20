At arabalı 3 kadından pes dedirten hırsızlık!

"YAKALANMALARINI İSTİYORUZ"

İş yeri sahibi Muhammet Soylu, "Sabah geldiğimizde stantların yerinde olmadığını gördük. At arabasıyla geliyorlar. Etrafa bakıyorlar, bir kişinin geldiğini görünce kenarda bekliyorlar. Sonra hızlı bir şekilde 10 saniye içerisinde her şeyi götürüyorlar. Ondan sonra depoya baktık. Depodaki stantları da almışlar. Bu son günlerde sık sık yaşanmaya başladı. Bu kişiler birkaç yerde de aynı şekilde hırsızlık yaparken görülmüşler. 4-5 Bin TL'lik zararımız var. Bunların yakalanmasını istiyoruz" dedi.

