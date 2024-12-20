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Giriş Tarihi: 20.12.2024 21:02 Son Güncelleme: 20.12.2024 21:39

3 katlı binanın çatısı alev alev yandı! Apartman sakinleri kendilerini dışarı atarak kurtardı

İstanbul Şişli’de üç katlı binanın 3'üncü katında sobadan çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. Binanın çatısı alev alev yanarken, apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarak kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
3 katlı binanın çatısı alev alev yandı! Apartman sakinleri kendilerini dışarı atarak kurtardı

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Çamözü Sokak'ta bulunan üç katlı binanın 3'üncü katında saat 07.30 sıralarında çıktı. Havaların soğuması ile birlikte yakılan sobadan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısına sıçradı. Evin yandığını anlayan bina sakinleri kendilerini dışarıya attı.

ALEVLERİN BİNAYA SIÇRAMAMASI İÇİN ÇABA SARFEDİLDİ

Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yan binaya sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangın itfaiyenin iki yönden müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

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3 katlı binanın çatısı alev alev yandı! Apartman sakinleri kendilerini dışarı atarak kurtardı
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