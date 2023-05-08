3 milyar lira vurgun yapan 49 çete üyesi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay'ın koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 450 vatandaşın İzmirim kart isimli ulaşım kartlarına bakiye yüklemek amacıyla internet arama motorlarında yaptıkları aramalarda karşılarına çıkan sahte internet sitelerine giriş yaptıkları belirlendi.

'Bahar Temizliği' adı verilen operasyon kapsamında yürütülen soruşturmada şüphelilerin www.izmirdoldur.net, www.kentwkart.net, www.izmirbledyieesi.net, www.eshottlzmir.net, www.izmirlimguvennode-yklee.net, www.esahasatasonlines.net, www.izmrrkrt.net, www.izmirbelediyesiken.net, www.kenfvtikratt.net, www.izmirgodhas.net/acs/sms.php, www.izmirbeldekartm.net, www.i2mirim.net gibi sahte internet siteleri oluşturdukları belirlendi. Şüphelilerin arama motorlarında üst sıralarda yer alabilmek için reklam verdikleri ve oltalama amaçlı sahte sitelere kredi kartı bilgilerini yazarak para ödemesi yapan vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

3 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin ülke genelendi vatandaşları bu yöntemle toplam 3 milyar lira gibi bir tutarda dolandırdıkları anlaşıldı. Çete üyelerinin şirket hesaplarına giren paraların yine farklı şirket hesaplarına ve kripto paraya aktarıldığı veya döviz alımı yapılarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

40 TUTUKLAMA

İzmir merkezli 40 ilde farklı kurum ve firmaların internet sitelerinin sahtelerini açıp çok sayıda kişiyi 3 milyar lira dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklandı. Diğer şüphelilerden 12'si elektronik kelepçe takılarak ev hapsi, 17'si adli kontrol şartıyla ve 7 şüpheli de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 135 şüpheli ise polisteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.