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Giriş Tarihi: 08.10.2026 18:53

3 otomobil kazaya karıştı! 1 ölü

Burdur'da, 3 otomobilin çarpıştığı kazada Musa Çakır (34) hayatını kaybetti. 1'i ağır 7 kişi ise yaralandı.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
3 otomobil kazaya karıştı! 1 ölü
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Yeşilova ilçesi Dereköy yolunda Taşpınar-Kavak yol ayrımında, saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada otomobiller çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobillerden biri takla atarken, diğerleri ise büyük hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemelerde otomobildeki Musa Çakır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçtaki Uğur Yalçın, Burcu Çakır ve Elif Çakır ile diğer araçlardaki Safi Can, Ali Rıza Altuntaş, Havana Şengül ve Gürsel Şengül ise yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Uğur Yalçın'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ekiplerin çalışmasının ardından olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BURDUR
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3 otomobil kazaya karıştı! 1 ölü
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