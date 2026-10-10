3 otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 8 Ekim Perşembe günü meydana gelen trafik kazasından hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Uğur Yalçın, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
UĞUR YALÇIN'DAN 2 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ
Kazada ağır yaralanan ve Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Uğur Yalçın'dan acı haber geldi. Kazada yaralanan Burcu Çakır (28) ile kızı Elif Çakır (6), Burdur Devlet Hastanesi'nde entübe edilerek Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Uğur Yalçın