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Giriş Tarihi: 9.3.2022

3 saat bekledi, ortalık tenhalaşınca öldürdü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
3 saat bekledi, ortalık tenhalaşınca öldürdü

Sigortadan para almak için hamile eşini kayalıklardan iterek öldüren Hakan Aysal’ın talihsiz kadını 3 saat oyalayıp ortalık tenhalaşınca eylemi gerçekleştirdiği vurgulandı

İstanbul'dan, tatil bahanesiyle Muğla'nın Fethiye ilçesine götürdüğü 33 yaşındaki 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı, Kelebekler Vadisi'nde uçuruma iterek öldüren Hakan Aysal'a (41) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Hakan Aysal'ın, sigortadan tazminat alabilmek için evlenmeden 2 ay önce Semra Aysal adına bilgisi dışında lehtar olarak yalnızca kendisinin belirlendiği, 1 yıllık Ferdi Hayat Sigortası yaptırdığı aktarıldı.

OLAY AKŞAMI DÖNÜŞ BİLETİ ALDI
Aysal'ın sigorta bitim tarihinden 2 ay önce tatil için bulundukları Kuşadası'ndan hamile eşi Semra Aysal'ı ağabeyiyle bayramlaşma bahanesiyle Fethiye'ye götürdüğü ve kaza süsü verilebilecek bir yapısı olan Kelebekler Vadisi seyir terasına çıkardığı vurgulandı. Kendisini suçtan korumak için olay akşamı Gebze'ye geri dönüş bileti alan Hakan Aysal'ın, haziran sıcağına rağmen hamile eşini 3 saat kadar oyalayıp ortalığın tenhalaşmasını beklediği, öldürme eylemine karar verdikten sonra bu fikrini gerçekleştirdiği anlatıldı.

11 GÜN SONRA İŞYERİ AÇTI
Acı bir şekilde eşini ve bebeğini kaybeden bir kişinin bu derece vahim bir olayın etkisinden çok hızlı bir şekilde çıkıp olaydan 11 gün sonra İzmir'de 37 bin 500 lira kirası olan işyeri açtığı vurgulanan kararda, ayrıca manzara izlemek amacıyla gidilen ve 15-20 dakika vakit geçirilen bölgede Hakan Aysal ile eşinin yanlarında yiyecek, içecek ve hatta su bile bulunmadan, bölgenin en sıcak olduğu zaman diliminde yaklaşık 3 saat vakit geçirmelerinin, hamileliğinin 7. ayındaki bir kadın için hayatın olağan akışına aykırı bir durum olduğu da belirtildi. Sanığın soruşturma aşamasındaki cumhuriyet savcısı tarafından yapılan keşifte, önce karısının olay sırasında şaka yaptığını zannettiğini, sonra böcek gördüğü için çığlık attığını, mahkemede ise karısının böcek gördüğünü söylemesi şeklindeki çelişkili ifadelerine dikkat çekildi.

AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ
Hakan Aysal, Muğla Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde, 19 Haziran 2018'de meydana gelen olaydan 2 yıl sonra tutuklanmıştı. Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

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3 saat bekledi, ortalık tenhalaşınca öldürdü
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