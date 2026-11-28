Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince son 2 haftada uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 73 ilde operasyonlar düzenlendi. 2 bin 431 ekip, 3 bin 889 personel, 10 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeği katıldığı operasyonlar sonucunda 2 ton 761 kilogram 598 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 918 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan bin 870 şüpheliden bin 17'si tutuklandı. Bu arada, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda da 173 kilogram metamfetamin ile 40 kilogram ham madde ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör