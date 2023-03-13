3 üniversite bitiren kişiyi "Ben Hızır'ım" diyerek dolandırdı! Görüntüler ortaya çıktı

MAĞDUR: O SIRALARDA İÇİMDEN DUA EDİYORUM

Mağdur Ş.T., polis merkezinde verdiği ifadesinde, "1.70 boylarında aşırı kilolu, kır saçlı, beyaz sakallı şahıs yanıma yaklaşarak, 'Beklediğin kişi benim. Beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselam'ım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım. Bunu Cebrail'e götüreceğim' dedi. Ben de o sıralar içimden dua ediyordum. Nasıl oldu bilmiyorum ama şahsa inandım ve bankaya giderek bin TL çektim. Zanlı parayı az bulunca bankamatikten bin 500 TL daha çekerek toplam 2 bin 500 TL para verdim. Parayı verdikten sonra ayrıldık. Ayrılınca da dolandırıldığımı anladım" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen operasyonla Basmane semtinde yakalanan şüpheli, emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.