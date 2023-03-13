'Hızır' olduğunu iddia eden kişiye parasını kaptırdı, dolandırıldığını 3 gün sonra anladı | Video
İzmir'in Konak ilçesinde Hızır Aleyhisselam olduğunu iddia eden şahsın üç üniversite bitiren kişiyi kurban borcu olduğunu ve paraları Cebrail Aleyhisselam'a vereceğini söyleyerek 2 bin 500 lira dolandırmasına ait görüntüler ortaya çıktı. Mağdur olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anlarken, zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:06
01:30
00:16
Haliliye toz bulutuna döndü | Video 13.03.2023 | 16:13
01:39
09:30
00:28
Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 13.03.2023 | 15:24
01:19
Lüks arabada zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi | Video 13.03.2023 | 15:03
09:53
01:20
Amasya'ya Mart karı | Video 13.03.2023 | 14:52
01:16
"İlk Evim" kura çekimlerinde sıra İstanbul'da | Video 13.03.2023 | 14:24
00:36
Motosikleti ile dönen kamyonetin altında kaldı: 1 ölü | Video 13.03.2023 | 14:23
09:31
00:26
02:01
01:53
Bilecik'te minibüs dere yatağına uçtu: 13 kişi yaralandı | Video 13.03.2023 | 11:59
00:47
Sahte doktor sahte muayenehanede yakalandı | Video 13.03.2023 | 11:52
06:41
Depremde ailesini kaybetti, kızının sesli mesajlarıyla yıkıldı | Video 13.03.2023 | 11:35
01:19
05:35