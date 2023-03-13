'Hızır' olduğunu iddia eden kişiye parasını kaptırdı, dolandırıldığını 3 gün sonra anladı | Video

İzmir'in Konak ilçesinde Hızır Aleyhisselam olduğunu iddia eden şahsın üç üniversite bitiren kişiyi kurban borcu olduğunu ve paraları Cebrail Aleyhisselam'a vereceğini söyleyerek 2 bin 500 lira dolandırmasına ait görüntüler ortaya çıktı. Mağdur olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anlarken, zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.