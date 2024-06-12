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Giriş Tarihi: 12.6.2024 13:38 Son Güncelleme: 12.6.2024 13:45

3 yaşındaki çocuğa akran dayağı! Aile şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı

Konya’daki bir anaokulunda 3 yaşındaki çocuk, uyurken yaşıtı olan başka bir kız çocuğunun saldırısına uğradı. Hem yüzünden hem kulağından yaralanan çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailenin hem okuldan hem de saldıran çocuğun ailesinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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3 yaşındaki çocuğa akran dayağı! Aile şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı

Olay, geçtiğimiz Nisan ayında bir anaokulunda yaşandı. 3 yaşındaki erkek çocuk uyku odasında uyuduğu sırada yaşıtı olan bir kız çocuğunun saldırısına uğradı. Mağdur çocuk aldığı darbeler ve ısırılması sonucu yaralandı.

Odadaki diğer çocuklar durumu öğretmenlerine bildirdi. Hemen odaya giren öğretmenler saldırgan çocuğu güçlükle uzaklaştırdı. Yüzünce ciddi derecede yaralanma olan çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Küçük çocuğa psikolojik destek sağlandığı belirtildi. Saldırıya uğrayan çocuğun ailesinin hem okuldan hem de saldırgan çocuğunu ailesinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı ise odada bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocuğun uyuyan çocuğa saldırdığı, bu sırada diğer çocuklardan bazılarının korkup, öğretmenlerini çağırdığı, ardından da odaya giren öğretmenlerin saldırgan çocuğu güçlükle yataktan uzaklaştırması yer alıyor.

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3 yaşındaki çocuğa akran dayağı! Aile şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı
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