3 yaşındaki çocuğa akran dayağı! Aile şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı

Olay, geçtiğimiz Nisan ayında bir anaokulunda yaşandı. 3 yaşındaki erkek çocuk uyku odasında uyuduğu sırada yaşıtı olan bir kız çocuğunun saldırısına uğradı. Mağdur çocuk aldığı darbeler ve ısırılması sonucu yaralandı.

Odadaki diğer çocuklar durumu öğretmenlerine bildirdi. Hemen odaya giren öğretmenler saldırgan çocuğu güçlükle uzaklaştırdı. Yüzünce ciddi derecede yaralanma olan çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Küçük çocuğa psikolojik destek sağlandığı belirtildi. Saldırıya uğrayan çocuğun ailesinin hem okuldan hem de saldırgan çocuğunu ailesinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı ise odada bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocuğun uyuyan çocuğa saldırdığı, bu sırada diğer çocuklardan bazılarının korkup, öğretmenlerini çağırdığı, ardından da odaya giren öğretmenlerin saldırgan çocuğu güçlükle yataktan uzaklaştırması yer alıyor.