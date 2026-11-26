KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Sanık Alpaslan'a verilen cezanın gerekçesi de açıklandı. Heyet, sanığın müşterek çocukları olan B.A.'yı darbederek alınan rapora göre basit şekilde yaraladığını, mağdur çocuktaki çiziklerin en fazla olaydan birkaç gün öncesine ait olduğunun bildirildiğini vurguladı. Mevcut görüntülü konuşma kayıtlarında sanığın, B.A.'nın boğazına bıçak dayamış olduğu görüldüğü ancak B.A.'nın yaralanmasının yüz bölgesinde olduğu belirtildi. Bu sebeplerden ötürü heyet; sanığın, mağdur çocuğu silahtan sayılan bıçakla yaraladığına dair delil bulunmadığına ve kendiliğinden sona erdirdiği anlaşılan eyleminin öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmesinin mümkün görülmediğine kanaat getirdi. Bu sebeplerden ötürü sanığa 'Çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan ceza verildiği gerekçeli kararda yer aldı. Kararda sanığın, Fatma C.'ye yönelik olarak mağdur çocuğu öldüreceğini söylemesinin ise silahla tehdit suçunu oluşturduğu ve bu yüzden ceza verildiği belirtildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör